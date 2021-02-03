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الرئيس السيسي يستجيب لـ مذيعة صدى البلد بعلاج شاب يعانى من مشكلة صحية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لـ مناشدة الإعلامية عزة مصطفى بعلاج أحد الشباب الذى يعانى من مشكلات فى الوجه.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن  الزميلة عزة مصطفى مقدمه برنامج صالة التحرير عرضت المشكلة منذ دقائق و الرئيس يستجيب على الفور.

وتابع أحمد موسى: " شكر سيادة الرئيس على الاستجابة لعلاج الحالة الإنسانية .. الرئيس الإنسان يستجيب لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى".

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك قصة لشاب يعانى من مشكلات صحية بسبب " وحمة طبيعية فى الوجه"، موضحًة أن هذه الوحمة دمرت حياة الشاب صاحب الـ 25 عامًا.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الشاب السيد أحمد،  يخاف من التنمر، ولا يريد الخروج فى الشارع بسبب ظروفه الصحية 

ولفتت إلى أن هذا الشاب ترك التعليم، وعندما يخرج للشارع يخرج فى الساعات المتأخرة، ويضع على وجهه شالا.

وأشارت إلى أن هذا الشاب عندما حاول أن يتعامل مع المواطنين تعرض للتنمر.

وطالبت عزة مصطفى شكاوي مجلس الوزراء بحل مشكلة هذا الشاب، بعد أن ذهب لأكثر من مستشفى وتم رفضه.


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