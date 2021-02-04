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برلمان

برلماني: تأثير منصات التواصل الاجتماعي أكبر من الإعلام الوطني

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:02 ص
اللواء علي الدين
اللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب
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محمد الشعراوي
أكد اللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب، أن هناك مهاما كثيرة ملقاة علي عاتق الإعلام،  أهمها الحفاظ علي الهوية المصرية والثقافية ، وترسيخ المباديء والقيم التي فقدناها وتعليمها للجيل الناشيء حاليا، لافتا إلى أهمية دور وزارتي الإعلام والثقافة ودور الأزهر الشريف الذي يعد رمز كبير يقتدي به الكثير ويثق في آرائه.

وأشار النجار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواقع السوشيال ميديا أصبحت قادرة على اختراق كثير من البيوت، موضحا أن العديد من سكان العالم يقضون أوقاتهم في تصفحها، حيث أنها قادرة علي تغيير مجريات الأمور بسهولة والتأثير في الرأي وتشويه الأخلاق ونشر أفكار ومحتويات قد تكون مضللة وتحث على الكراهية. 

وأضاف عضو البرلمان، أن التأثير الذي تحدثه هذه المنصات أصبح أكبر من تاثير الإعلام الوطني، منبها إلي خطورة محاولة العديد من الأشخاص هدم الروح المعنوية لدي الشباب ونشر أفكار التفرقة لتحقيق مصالحهم الشخصية. 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عقد اجتماعا بحضور عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين لمناقشة عدد من القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة تحت شعار «الإعلام والحفاظ على الهوية الأخلاقية».

وحضر الندوة د. طارق سعده نقيب الإعلاميين والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود. منى الحديدي عضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامية عزة مصطفي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود.هويدا مصطفى، عميدة كلية إعلام جامعة القاهرة، والإعلامي تامر أمين، والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي جمال الشناوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم وجريدة المسائية، والكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، والكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي دندراوي الهواري، والكاتب أكرم القصاص، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، رؤساء التحرير التنفيذيين باليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتبة شيماء جلال، رئيس تحرير موقع الرئيس.
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