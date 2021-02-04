ختام ورش المواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الحزمة التدريبية "المواقع الإلكترونية" للمجموعة الثانية لعشرين متدربًا من القائمين على المواقع الإعلامية التابعة للهيئة عبر تقنية البث المباشر، حيث هنأت رئيس الإدارة المركزية إياهم اجتيازهم هذه الحزمة بكل ورشها ابتداءًا من فنون التحرير الصحفي مرورًا باللغة العربية واستخدامتها الإعلامية ثم الصحافة الإلكترونية وختامًا صحافة الفيديو والموبيل، موضحة مدى انتشار صحافة الفديو عبر النت وشبكات التواصل الاجتماعي.



