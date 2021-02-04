العاصمة الإدارية: تنفيذ 70% من المرحلة الأولى..فيديو

قال المهندس خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن رئيس الوزراء تفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارات الحكومة المستمرة، موضحًا أن نسب التنفيذ بكامل مشروع العاصمة وصلت إلى 70% من المرحلة الاولى.





وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الحى الحكومى تم انجاز أكثر من 93% ومستعدين لاستقبال الموظفين خلال أشهر قليلة، كما تم الانتهاء من المدينة الثقافية بنفس النسبة، بالإضافة إلى الانتهاء من المدينة الرياضية بنسبة 100%.





وتايع أن منطقة الابراج تجاوزت 40%، كما ان الاحياء السكنية تم الانتهاء منها بنسبة 70%، حتى أن هناك مناطق سكنية تم البدء فيها للبيع وشراء المواطنين لتلك الوحدات.





وأشار إلى أن المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية تشمل الحى الحكومى والمدينة الثقافية والمدينة الرياضية والحى السكنى، لافتًا إلى أن المرحلة الاولى بها 10 أحياء سكنية، كما ان بها مدينة المعرفة والبرلمان وأرض معارض ضخمة وتعد الاكبر فى مصر.



