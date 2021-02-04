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أخبار العالم

نتنياهو يلغي زيارة البحرين والإمارات| اعرف السبب

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:02 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، زيارته التي كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل وذلك للمرة الثالثة.

وقال مكتب نتنياهو أن إلغاء الزيارة جاء بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية، إثر استمرار الإغلاق الثالث المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

واختصر نتنياهو زيارته الأسبوع الماضي، من 3 أيام كان مقررًا أن يزور فيها أبو ظبي ودبي والمنامة، إلى 3 ساعات فقط، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وسبق أن أجل نتنياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلة كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين في الأسبوع الأول من يناير الجاري وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ألغى نتنياهو رحلة مماثلة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي، وذلك بطلب من البحرين.

ومنتصف سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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