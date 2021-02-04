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أخبار العالم

لا حصانة للإرهابيين.. بلجيكا تبدا محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:47 ص
بلجيكا تبدا محاكمة
بلجيكا تبدا محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي
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دعاء أبوهشيمة
بدأت بلجيكا، اليوم الخميس، محاكمة  الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، وأعوانه المتهمون بمحاولة القتل وتشكيل مجموعة إرهابية.

ووفقا لشبكة "العربية"، رفضت المحكمة البلجيكية الاعتراف بالحصانة للدبلوماسي الإيراني أسدي.

وشدد رئيس المحكمة البلجيكية على أن حصانة أسد الله أسدي لا تحميه من المحاكمة بقضية الإرهاب، مؤكدا أن القنبلة التي نقلها الدبلوماسي الإيراني كانت شديدة الانفجار.

وأفاد تقرير المحققين البلجيكيين بأن الدبلوماسي الإيراني وعد عناصر الخلية الإرهابية بمكافأة خيالية، كما كشفت وثائق التحقيق تحركات أسدي في 11 دولة أوروبية.

وبحسب "العربية" فإن الخلية الإيرانية التي يقودها الدبلوماسي أسد الله أسدي، والتي تحاكم في بلجيكا بتهمة الإرهاب لمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، كشفت أن مسؤولا مقربا من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ويدعى محمد رضا زائري، كان في مهمة استطلاع في أوروبا قبل العملية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده،  قد وصف في وقت سابق، محاكمة أسد الله أسدي في بلجيكا بأنها "حملة أمنية ضد إيران".

وأضاف خطيب زاده أن هذا الدبلوماسي الإيراني "لديه اتصال محدود للغاية بأسرته عبر الهاتف"، وانتقد ظروف اعتقاله في أنتويرب ببلجيكا.

وكان أسدي قد اعتقل في يوليو 2018 بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق مع ثلاثة متهمين آخرين في القضية.
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