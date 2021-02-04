ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمدة تصل إلى 3 أشهر.. 11 حالة يتم خلالها سحب رخصة القيادة بقانون المرور الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:01 م
حملة مرورية
حملة مرورية
Advertisements
أميرة خلف
يعد قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من القوانين الهامة التي أقرتها الدولة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.


وتستعد اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور على مجلس النواب الثلاثاء القادم لمناقشته وإقراره خلال الجلسة العامة.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المخالفات المرورية، حال ارتكابها تؤدي إلى سحب رخصة القيادة:

نص قانون المرور في المادة 72 مكرر منه على سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:

1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. 
كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.


وفقا للقانون تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:
1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص
5-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.


ونص مشروع القانون أيضا على أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.


وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر .. سحب الرخصة وغرامة 8000 جنيه حال طمس اللوحة المعدنية

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

احذر .. 5000 جنيه غرامة السير عكس الاتجاه فى قانون المرور الجديد

6 أشهر حبس و 1500 جنيه غرامة.. 10 مخالفات مرورية تعرضك للعقوبة وفقا للقانون

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني لـ الدولار وانخفاض عملات أخرى

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

دراسة تحذر.. تناول هذا النوع من الحبوب يوميا يهدد حياتك

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

في يومه العالمي.. نجوم انتصروا على السرطان أبرزهم حلمي وحورية

الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور