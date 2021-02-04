رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة الثلاثاء المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تفرض رسوما سنوية تصل لـ 300 جنيه على تراخيص التوك توك، وذلك على حسب الفئة، لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
ويأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
واستكمالا لما تحقق، فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
ويستعرض "صدى البلد"، قيمة الرسوم المفروضة على مركبات الأجرة فيما يلى:
|
نوع الترخيص
|
الفئات
|
الرسم بالجنية
|
|
ملاكي
(بالسعة
اللترية)
|
أقل من
1300
|
60
|
|
1300 –
1600
|
75
|
|
1601 –
2000
|
150
|
|
2001 –
2500
|
250
|
|
أكثر
من 2500
|
350
|
|
جمرك
|
|
1000
|
|
دراجة
نارية
|
|
20
|
|
أتوبيس
خاص
|
|
200
|
|
أتوبيس
رحلات
|
|
200
|
|
اتوبيس
عام
|
|
200
|
|
أتوبيس
سياحة
|
|
200
|
|
أتوبيس
مدارس
|
|
50
|
|
الأجرة
– الأجرة دراجة نارية
(توكتوك)
|
|
25
|
|
من 2
إلى 7
|
250
|
|
أكبر
من 7
|
300
|
|
المقطورة
|
400
|
الحكومة
|
50
|
القطاع
العام
|
50
|
المحافظة
|
50
|
معدة
ثقيلة
|
500
|
مقطورة
زراعية
|
50
|
تجارى
|
2500
|
مؤقت
|
50
|
منطقة
حرة
|
100
|
هيئة
دبلوماسية
|
50
|
ملاحي
مميز
|
50
|
جرار
زراعي
|
50
|
تحت
الطلب
|
50
|
ملحقة
|
600