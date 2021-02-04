رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة الثلاثاء المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تفرض رسوما سنوية تصل لـ 300 جنيه على تراخيص التوك توك، وذلك على حسب الفئة، لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.









ويأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.







واستكمالا لما تحقق، فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.



ويستعرض "صدى البلد"، قيمة الرسوم المفروضة على مركبات الأجرة فيما يلى:



نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنية ملاكي (بالسعة اللترية) أقل من 1300 60 1300 – 1600 75 1601 – 2000 150 2001 – 2500 250 أكثر من 2500 350 جمرك 1000 دراجة نارية 20 أتوبيس خاص 200 أتوبيس رحلات 200 اتوبيس عام 200 أتوبيس سياحة 200 أتوبيس مدارس 50 الأجرة – الأجرة دراجة نارية (توكتوك) 25 من 2 إلى 7 250 أكبر من 7 300 المقطورة 400 الحكومة 50 القطاع العام 50 المحافظة 50 معدة ثقيلة 500 مقطورة زراعية 50 تجارى 2500 مؤقت 50 منطقة حرة 100 هيئة دبلوماسية 50 ملاحي مميز 50 جرار زراعي 50 تحت الطلب 50 ملحقة 600



















