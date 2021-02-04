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برلمان

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:24 ص
التوك توك - ارشفية
التوك توك - ارشفية
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حسن رضوان
يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة الثلاثاء المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تفرض رسوما سنوية تصل لـ 300 جنيه على تراخيص التوك توك، وذلك على حسب الفئة، لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.


ويأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.


واستكمالا لما تحقق، فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.


ويستعرض "صدى البلد"، قيمة الرسوم المفروضة على مركبات الأجرة فيما يلى:


نوع الترخيص

الفئات

الرسم بالجنية

 

ملاكي

(بالسعة اللترية)

أقل من 1300

60

 

1300 – 1600

75

 

1601 – 2000

150

 

2001 – 2500

250

 

أكثر من 2500

350

 

جمرك

 

1000

 

دراجة نارية

 

20

 

أتوبيس خاص

 

200

 

أتوبيس رحلات

 

200

 

اتوبيس عام

 

200

 

أتوبيس سياحة

 

200

 

أتوبيس مدارس

 

50

 

الأجرة – الأجرة دراجة نارية

(توكتوك)

 

25

 

من 2 إلى 7

250

 

أكبر من 7

300

 

المقطورة

400

الحكومة

50

القطاع العام

50

المحافظة

50

معدة ثقيلة

500

مقطورة زراعية

50

تجارى

2500

مؤقت

50

منطقة حرة

100

هيئة دبلوماسية

50

ملاحي مميز

50

جرار زراعي

50

تحت الطلب

50

ملحقة

600





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