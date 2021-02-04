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أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:28 م
الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
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محمود نوفل


اعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن صدور قرار عاجل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام بشأن فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت الإدارة في تعميم لها علي جميع أقسام الشرطة داخل البلاد قائلة : انه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ونظرا للوضع الوبائي الصحي الإقليمي وتداعيات الإجراءات المترتبة على انتشار الإصابة بفيروس ( كوفيد - 19 ) المستجد وتعزيز الأمن الصحي بالبلاد.

وأضافت :فقد أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام تعميما يقضي بالتزام كافة منتسبي وزارة الداخلية ( عسكريين - مدنيين - مهنيين ) بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة. 

وشدد القرار علي ضرورة التزام جميع منتسبي الداخلية الكويتية بالإجراءات والتدابير الصحية عند تعاملهم أو اختلاطهم مع الغير في جميع الأماكن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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