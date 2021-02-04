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أخبار العالم

تعرض للتعذيب.. مصادر طبية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل اللبناني لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:35 م
لقمان سليم
لقمان سليم
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قسم الخارجي
كشفت مصادر طبية لشبكة "العربية"، تفاصيل جديدة عن اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولًا اليوم الخميس.

وقالت المصادر الطبية، اليوم الخميس، إن لقمان سليم تعرض للتعذيب قبل قتله.

وعثرت قوى الأمن اللبناني على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف على جثة الناشط، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ولطالما كان سليم منتقدًا لحزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

ومن جانبه، اتهم نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني، مصطفى علوش، حزب الله، باغتيال الناشط لقمان سليم، الذي عُثر عليه مقتولا بخمس رصاصات في سيارته، صباح اليوم الخميس.

وأكد علوش في تصريحات لشبكة "العربية"، أنه من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم، مشيرًا إلى أن أي حكومة تلحظ مشاركة لحزب الله لن تلقى قبولا دوليا.
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