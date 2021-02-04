في أول خطاب للكشف عن أجندته الخارجية .. بايدن يركز على السعودية وروسيا والصين واليمن .. ويعطي الاولوية لاستعادة حلفاء أمريكا ومكافحة تغير المناخ

الرئيس الأمريكي جو بايدن:

- سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات

- الصين بـ "المنافس الأكبر" لأمريكا على المسرح العالمي

- لن "تتدحرج" الادارة الأمريكية بعد الآن صوب روسيا









استهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين وروسيا والسعودية واليمن، وتعهد باستعادة "المكانة الأخلاقية العالية" لأمريكا في أول خطاب رئيسي له حول أهداف السياسة الخارجية لإدارته يوم الخميس.





ألقى بايدن الخطاب اليوم الخميس من وزارة الخارجية الامريكية، بحجة أن إدارته لن "تتدحرج" بعد الآن صوب روسيا وستحاسب الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والاقتصاد.





وجادل بايدن بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تسببت في تخلي أمريكا عن مكانتها الأخلاقية العالية على المسرح العالمي.





وقال إنه يخطط لاستعادة تلك المكانة المرتفعة بأمر تنفيذي يزيد من عدد اللاجئين العالميين الذين يمكن للولايات المتحدة قبولهم إلى 125000 سنويًا ومن خلال الدعوة إلى المثليين على المستوى الدولي





وأضاف الرئيس الأمريكي "خلال الأسبوعين الماضيين، تحدثت مع قادة العديد من أقرب أصدقائنا - كندا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا - لبدء إعادة تشكيل عادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت بعد أربع سنوات من الإهمال وسوء المعاملة".

وتابع "تحالفات أمريكا من بين أعظم أصولنا، والقيادة بالدبلوماسية تعني الوقوف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى، لكن القيادة بالدبلوماسية يجب أن تعني أيضًا إشراك خصومنا ومنافسينا دبلوماسيًا حيث يكون ذلك في مصلحتنا وتعزيز أمن الشعب الأمريكي".

وشدد بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين مرارًا وتكرارًا على أهمية تعزيز علاقات أمريكا مع حلفائها، والتي جادلوا بأنها تعرضت للضرر في عهد ترامب.

ووصف بايدن الصين بأنها "المنافس الأكبر" لأمريكا على المسرح العالمي، داعيًا إلى عدم انتهاك النظام الشيوعي في الصين لحقوق الإنسان وطموحاته العالمية.





وقال بايدن أيضًا إن إدارته ستعطي الأولوية لمكافحة تغير المناخ دوليًا.





وأعاد بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ في يومه الأول في منصبه، وهي معاهدة دولية تضم الصين أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم.



