في أول خطاب للكشف عن أجندته الخارجية .. بايدن يركز على السعودية وروسيا والصين واليمن .. ويعطي الاولوية لاستعادة حلفاء أمريكا ومكافحة تغير المناخ

الرئيس الأمريكي جو بايدن:
- سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات
- الصين بـ "المنافس الأكبر" لأمريكا على المسرح العالمي
- لن "تتدحرج" الادارة الأمريكية بعد الآن صوب روسيا
استهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين وروسيا والسعودية واليمن، وتعهد باستعادة "المكانة الأخلاقية العالية" لأمريكا في أول خطاب رئيسي له حول أهداف السياسة الخارجية لإدارته يوم الخميس.
ألقى بايدن الخطاب اليوم الخميس من وزارة الخارجية الامريكية، بحجة أن إدارته لن "تتدحرج" بعد الآن صوب روسيا وستحاسب الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والاقتصاد.
وجادل بايدن بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تسببت في تخلي أمريكا عن مكانتها الأخلاقية العالية على المسرح العالمي.
وقال إنه يخطط لاستعادة تلك المكانة المرتفعة بأمر تنفيذي يزيد من عدد اللاجئين العالميين الذين يمكن للولايات المتحدة قبولهم إلى 125000 سنويًا ومن خلال الدعوة إلى المثليين على المستوى الدولي
وأضاف الرئيس الأمريكي "خلال الأسبوعين الماضيين، تحدثت مع قادة العديد من أقرب أصدقائنا - كندا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا - لبدء إعادة تشكيل عادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت بعد أربع سنوات من الإهمال وسوء المعاملة".
وتابع "تحالفات أمريكا من بين أعظم أصولنا، والقيادة بالدبلوماسية تعني الوقوف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى، لكن القيادة بالدبلوماسية يجب أن تعني أيضًا إشراك خصومنا ومنافسينا دبلوماسيًا حيث يكون ذلك في مصلحتنا وتعزيز أمن الشعب الأمريكي".
وشدد بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين مرارًا وتكرارًا على أهمية تعزيز علاقات أمريكا مع حلفائها، والتي جادلوا بأنها تعرضت للضرر في عهد ترامب.
ووصف بايدن الصين بأنها "المنافس الأكبر" لأمريكا على المسرح العالمي، داعيًا إلى عدم انتهاك النظام الشيوعي في الصين لحقوق الإنسان وطموحاته العالمية.
وقال بايدن أيضًا إن إدارته ستعطي الأولوية لمكافحة تغير المناخ دوليًا.
وأعاد بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ في يومه الأول في منصبه، وهي معاهدة دولية تضم الصين أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم.
ودعا بايدن إلى تجديد بناء التحالف وقيادة الولايات المتحدة على المسرح العالمي بعد أربع سنوات مضطربة من عهد ترامب، كما وصفها.
وأعلن بايدن يوم الخميس عن دعمه لإنهاء الحرب في اليمن في خطاب يهدف إلى إظهار تركيز متجدد على الدبلوماسية.
كما أكد الرئيس الأمريكي إدانة الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه يدعم الرياض في الحفاظ على أمنها.
وقال بايدن في خطابه اليوم الخميس، إن "السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران" مضيفا "سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات".
كما أكد بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددا، مشيرا إلى أن واشنطن ستنخرط مجددًا مع العالم في مواجهة الأزمات والتحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.
وأضاف بايدن، أن أمريكا ستعيد تعزيز تحالفاتها الدولية وستدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون واشنطن مثالا يحتذى به للعالم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل الغياب مجددًا عن الساحة الدولية.
وبعد أسبوعين من رئاسته، سافر بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس معًا إلى وزارة الخارجية لإظهار الدعم لدور الدبلوماسيين.
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وقال بايدن أمام قاعة محاضرات بعيدة اجتماعيًا للدبلوماسيين قبل ما وصف بأنه أول خطاب رئيسي للسياسة الخارجية له كرئيس، "سنعيد بناء تحالفاتنا، نحن بصدد إعادة إشراك العالم ومواجهة التحديات الهائلة التي نواجهها في التعامل مع الوباء، والتعامل مع الاحتباس الحراري، ومرة أخرى ندافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ".
وقبل الخطاب، قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إن الرئيس سيعلن عن "إنهاء الحرب في اليمن" حيث يعيش 80 في المائة من السكان على المساعدات فيما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال الدبلوماسي الامريكي المخضرم تيموثي ليندركينج، في إشارة إلى نهج واشنطن الجديد، إن إدارة بايدن تعين مبعوثًا خاصًا إلى اليمن.
كما علق بايدن الخطط التي وضعها ترامب موضع التنفيذ لتقليل وجود القوات الأمريكية في ألمانيا، والتي كانت حجر الزاوية لأمن الناتو منذ بداية الحرب الباردة.
وكان يُنظر إلى قرار ترامب على أنه مرتبط بعلاقته المتوترة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا التجارة ، لكنه أثار مخاوف من أنه يضعف أمن الغرب في مواجهة روسيا الصاعدة.
وسرعان ما شدد بايدن موقف واشنطن تجاه موسكو، في كونه يلقي باللوم على الكرملين في هجوم إلكتروني هائل والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، كما طالب روسيا بالنظر في شأن سجن أليكسي نافالني، المعارض البارز للرئيس فلاديمير بوتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إن انطوني بلينكين أثار تسميم نافالني العام الماضي ، فضلا عن سجن اثنين من الأمريكيين خلال مكالمة يوم الخميس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وقال بايدن "خلال الأسبوعين الماضيين، تحدثت مع قادة العديد من أقرب أصدقائنا - كندا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا - لبدء إعادة تشكيل عادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت بعد أربع سنوات من الإهمال وسوء المعاملة".
وكرر "تحالفات أمريكا من بين أعظم أصولنا. والقيادة بالدبلوماسية تعني الوقوف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى ".