مصر تسجل 52 حالة وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وبايدن يعلن إلغاء التدخل العسكري في اليمن.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية





مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

بايدن: الحرب في اليمن يجب أن تتوقف.. وسندعم السعودية في الدفاع عن أمنها

بعد خطاب بايدن.. الإمارات تقول إنها أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر

السعودية ترحب بما ورد بخطاب بايدن حول الأزمة اليمنية

عقب اختفائه.. العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولًا

مستشار ترامب: الرئيس السابق يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمته البرلمانية

بايدن: أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 52 حالة وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، ناشدت المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى الكويت بعدم السفر إلى هناك حاليًا للحد من انتشار فيروس كورونا.





على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت "الجريدة" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف، مُعلنا وقف دعم واشنطن العمليات الحربية في البلاد التي مزقتها الحرب.





وأضاف أن هناك "كارثة استراتيجية"، مؤكدًا توجيهه بإنهاء دور أمريكا في العمليات الهجومية في اليمن، إضافة إلى صفقات الأسلحة المرتبطة بذلك.





وقالت "القبس" إن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، قال إن "الإمارات العربية المتحدة أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر العام الماضي"، مضيفًا: "في حرصها على رؤية انتهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات سلام متعددة. لا تزال الإمارات منذ البداية من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".





وأشارت "الراي" إلى أن المملكة العربية السعودية رحبت بخطاب بايدن، مؤكدةً على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مرحبة بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس.





وذكرت "الوطن" أن لباحث والناشط السياسي لقمان سليم عثر عليه مقتولا، أمس الخميس، بعد ساعات من اختفائه، مشيرةً إلى أن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.





دوليًا، أفادت "الراي" بأن جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أن الأخير لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.





ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أيام تراجع الولايات المتحدة أمام روسيا انتهت، مضيفًا: ""أكدت بوضوح للرئيس بوتين بطريقة تختلف كثيرا عن تلك التي اتبعها سلفي، أن أيام تراجع الولايات المتحدة أمام التصرفات العدوانية لروسيا وتدخلاتها في انتخاباتنا وهجماتها السيبرانية وتسميمها للمواطنين انتهت".





وتابع بايدن: "لن نتردد في رفع الثمن الذي ستدفعه روسيا وسندافع عن مصالحنا الحيوية وعن شعبنا، وسنكون أكثر فعالية في التعامل مع روسيا في عملنا ضمن التحالف والتنسيق مع الشركاء الذي يلتزمون بأسلوب التفكير المشابه".



