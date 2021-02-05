محمد الجارحي: آرسين ڤينجر أشاد بمستوى أيمن أشرف أمام الدحيل

شارك محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متابعيه بمجموعة من الصور له مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدرب ارسين فينجر من المدرجات بعد انتهاء مباراة الأهلي امام الدحيل القطري.

وعلق الجارحي على الصوره عبر حسابه على انستجرام قائلا:"‪مع أحد أعظم مدربي كرة القدم على مر التاريخ.. البروفيسور الفرنسي آرسين ڤينجر صانع مجد أرسنال ومدرب الجيل التاريخي للمدفجية والذي أسعدني بإشادته بالنادي الأهلي وخصوصا أيمن أشرف".





وفاز الأهلي امس على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.