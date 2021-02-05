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رياضة

وائل رياض يحتفل بالفوز الدحيل القطري: الأهلي دائمًا مختلف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:43 ص
وائل رياض
وائل رياض
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مصطفى كرم

احتفل وائل رياض لاعب النادي الأهلي السابق، بفوز الأهلي على فريق الدحيل القطري في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية .

ونشر وائل رياض صورة له على حسابه على انستجرام بتيشرت الأهلي وعلق قائلا " ‬‏‪‏الأهلي دائمًا مختلف، تتشرف إنك منتمي له، تتشرف إنك ابن من أبنائه ، بحبك يا أهلي وألف مبروك".

وفاز الأهلي أمس على منافسه الدحيل القطري  بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف  في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة

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