قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ





وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد أمس، الخميس، بينما يبدأ العملاق البافاري مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، وفقا لقواعد مونديال الأندية والتي تنص على إعفاء بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية من خوض الدور الأول والثاني بالبطولة.





وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".





وتعد مباراة الاثنين هي أول مباراة رسمية تجمع فريق مصري مع بايرن ميونخ، حيث كانت جميع المواجهات السابقة للفرق المصرية مع بايرن ميونخ ودية.









ويستعرض صدى البلد: مواجهات الفرق المصرية ضد بايرن ميونخ:





التقى بايرن ميونخ مع الأهلي والزمالك 4 مرات سابقة، خسر 3 مواجهات، وفاز في مباراة وحيدة.





- واجه النادي الأهلي بايرن ميونخ في 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

- واجه الزمالك بايرن ميونخ عام 1977، وتفوق عليه بنتيجة 3 - 2، حيث سجل أهداف الأبيض كلا من وحيد كامل ومحمد طاهر وعلي خليل.

- التقى الزمالك مع بايرن ميونخ عام 1984، وتفوق الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث سجل محمد حلمي وعادل عبد الواحد هدفي الزمالك، بينما سجل ماتيوس هدف البافاري الوحيد.

- في 2012 التقى الأهلي مجددا مع بايرن ميونخ في قطر ، وفاز البافاري بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعالمية، الاثنين المقبل، مواجهة تاريخية بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.