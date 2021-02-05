آخرهم سعد الجمال .. 4 وفيات بين نواب برلمان 2021

توفي منذ قليل النائب سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة وبذلك يكون النائب رقم (4) ضمن النواب التي توفوا مع بداية البرلمان الجديد.





وقد فقد مجلس النواب 3 أعضاء أثناء مرحلة إجراء الانتخابات وهما النائب فوزي فتي عن القائمة الوطنية ( من أجل مصر) بعد صراع مع المرض، بعدما حسم عضويته الجديدة في البرلمان القادم كنائب عن القائمة الوطنية بالدقهلية، والتي فازت بالانتخابات ، لكنه لن يتمكن من الاحتفاظ بمقعده لدورة برلمانية جديدة، ومن ثم تم تصعيد المرشح الإحتياطي له وهي ابنته أيه فوزي فتي وبالفعل تم تعيينها بالمنصب وأدت اليمين الدستورية





لم يهنأ أيضا الدكتور جمال حجاج رئيس التأمين الصحي بالقليوبية، بمقعده داخل البرلمان، حيث توفى متأثرا بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، لم يتمكن من الاحتفال بفوزه، حيث دخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب، كما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.









وبسبب وعكة صحية النائب حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، أعلنت عائلته وفاته مساء يوم 25 ديسمبر، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس، ويذكر أن اللواء حسن عيد شغل منصب مساعد وزير الداخلية..









ووفقا لقانون مجلس النواب ، تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".





كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه"..





ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.

عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية، وفي العام التالي، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.

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