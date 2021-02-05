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محافظات

شاهد.. شوارع السويس تعود لطبيعتها بعد كسح مياه الأمطار

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

صورة حية لجهود محافظة السويس بتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في كسح مياه الامطار الغزيرة أمس التي سقطت واحدثت تجمعات هائلة بشوارع السويس.

وكان العمل علي قدم وساق لجميع القيادات التنفيذية وظهرت جليا في حركة المعدات وسيارات الكسح لجميع الجهات والقطاعات المعنية في شفط المياه ،

كما وضح نجاح منظومة شبكة صرف الامطار التي تم تنفيذها المحافظة في عدد من الشوارع علي مستوي احياء السويس منها طريق الخدمة بحي فيصل وميدان حمزة وامام المركز الطبي بالصباح ومنطقة الايمان والعوائد بحي فيصل وشارع الجيش ومنطقة المثلث ومدخل بورتوفيق بداية من امام شارع الخضر امام نقابة المهندسين 


شاهد.. شوارع السويس تعود لطبيعتها بعد كسح مياه الأمطار
شاهد.. شوارع السويس تعود لطبيعتها بعد كسح مياه الأمطار
شاهد.. شوارع السويس تعود لطبيعتها بعد كسح مياه الأمطار
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