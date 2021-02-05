ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

34 ضعف الأهلي.. تعرف على القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الاثنين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:11 م
الأهلي ضد بايرن ميونخ
الأهلي ضد بايرن ميونخ
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعالمية، الاثنين المقبل، مواجهة تاريخية بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد أمس، الخميس، بينما يبدأ العملاق البافاري مشواره  في البطولة من الدور نصف النهائي، وفقا لقواعد مونديال الأندية والتي تنص على إعفاء بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية من خوض الدور الأول والثاني بالبطولة.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

وتعد مباراة الاثنين هي أول مباراة رسمية تجمع فريق مصري مع بايرن ميونخ، حيث كانت جميع المواجهات السابقة للفرق المصرية مع بايرن ميونخ ودية:

القيمة التسويقية للأهلي وبايرن ميونخ قبل موقعة الإثنين:

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 25.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، كما يعد الحارس محمد الشناوي أغلى لاعب في تشكيلة المارد الأحمر حيث تبلغ قيمته 2.5 مليون يورو.

على الجانب الآخر القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ تبلغ  879.50 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

سيرجي جنابري هو أغلى لاعب في بايرن ميونخ، حيث تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

القيمة التسويقية لفريق بايرن ميونخ تساوي حوالي 34 ضعف القيمة التسويقية للأهلي.
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

شوبير يكشف موقف بدر بانون النهائي من المشاركة أمام الدحيل القطري

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

ترشيحاتنا

كيف تصل إلى محطة الوقود عند نفاد البنزين من تانك السيارة

خبر صادم.. نبيل الحلفاوي يودع عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مديونية أندية الدوري المصري

7 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

مصرع زوجين وإصابة نجلتهما بالشرقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل