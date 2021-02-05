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مرأة

استشارى نفسى يكشف أسباب محاولة انتحار فتاة التيك توك منة بعد العزيز

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:07 م
تحليل نفسي لفتاة
تحليل نفسي لفتاة التيك توك منة بعد العزيز بعد محاولتها الانت
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اسماء محمد
أثار خبر محاولة انتحار منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، صدمة بين الجمهور، والتي سبق أن أثيرت قضيتها على صفحات التواصل الاجتماعي، عندما أعلنت أنها تعرضت للاغتصاب، وتم القبض عليها إلى أن تم إخلاء سبيلها وحبس المتهمين في القضية.

وتضمن فيديو البث المباشر محاولتها لقطع شرايين يدها وقالت: «أنا مش مسامحاكم ومش عايزة أشوفكم وبكره عيلتي وبكرههم كلهم.. انتوا اللي عملتوا فيا كده.. ومش بحبكم وزهقت من الناس.. واتخنقت.. بصوا أنا مش عارفه أرضيكم.. ولا عارفه أرضي أهلي ولا عارفه أرضي نفسي.. وكل الناس بتفتكر أني أنا وحشة وأنا مش وحشة حرام عليكم، أرضي مين فيكم، تعبت».

وقال الدكتور محمد هانى، استشارى نفسى، أن السبب الرئيسي الذي جعل هذه الفتاة تفكر فى الانتحار هو افتقادها للشعر بالانتماء للأسرة والحنان وما جعلها تسجل هذه اللحظة عن طريق البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الوسيلة الوحيدة المؤثرة التى تمتلكها للتنفيس عن المشاعر.

وأضاف "هانى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن "هذه الحالة تحتاج للرعاية خاصة من المجلس القومى للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة  وشغل عملى على الارض لتحسين حالة وفكر وسلوك هذه الفتاة غيرها من الفتيات اللاتى يعشن ظروف مشابهة".

وأوضح، أن ما مرت به هذه الفتاة نتيجة لوجودها فى مستنقع غير مناسب للتربية والحياة السوية ومن ناحية أخرى تجد كم من الشباب الذي لديه أطماع غير سوية تجاه هذه الفتاة كل ما يهمهم نهش جسدها، فضلا عن نظرات الاتهام والاحتقار من بعض الفئات فى المجتمع خاصة بعد قضيتها التى شغلت السوشيال ميديا كل هذا كفيل أن يجعل فتاة فى سنها تفكر فى الانتحار، مشيرا إلى أن هذه الفتاة تفتقد لدفء الأسرة والحنان والرعاية والتوجيه الصحيح وتحتاج إلى أن أحد يعتبرها أحد أفراد أسرته.
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