الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري، والتي أفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.





ورحب مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بنجاح الملتقى في تحمل مسئولياته بهذا الشكل الإيجابي وعبر عن تطلعه لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة يرئاسة عبدالحميد ادبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري.





وجدد المصدر دعم ومساندة الجامعة العربية لكافة الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى حل نهائي ومتكامل للوضع الليبي، ودعا في هذا الصدد إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والإقتصادية المختلفة.







