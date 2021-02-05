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فن

حرب أهلية.. حقيقة اعتذار هيفاء وهبي عن مشاركة يسرا في مسلسلها القادم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:16 م
يسرا - هيفاء وهبي
يسرا - هيفاء وهبي
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محمد نحلة
نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.

وقال المسؤول الاعلامي للشركة إن ماجاء بأحد المواقع الفنيه حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية  (إسم مؤقت) معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وان اسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل. 

وأكد أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها مانشرته أمس من مفاجأة مشاركة النجم باسل خياط النجمه يسرا بمسلسل حرب أهلية (إسم مؤقت). 

وناشد العدل المواقع الصحفية بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار ، والرجوع إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق. 

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