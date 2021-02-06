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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. رسميا.. قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:03 ص
الأهلي وبايرن ميونخ
الأهلي وبايرن ميونخ
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محمد رشاد
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني قائمته المتجهة إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، والتى ستكون ضربة البداية أمام النادي الأهلي فى نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

وحقق الأهلي إنجازًا جديدًا في مشاركاته بكأس العالم للأندية بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري (1-0)، بهدف حسين الشحات.

الأهلي كتب تاريخًا جديدًا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية، بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية.
وشهدت القائمة غياب الثنائي خافي هيرنانديز وليون جوريتسكا بسبب إصاباتهما بفيروس كورونا.

قائمة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

خط الدفاع: زوله، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هيرنانديز، ألابا، 

خط الوسط: كيميتش، بونا سار، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.
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