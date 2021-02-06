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أخبار العالم

البحرين.. 146 ألف طالب بـ207 مدارس يعودون للدراسة عن بعد

السبت 06/فبراير/2021 - 09:56 ص
البحرين
البحرين
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أمينة الدسوقي
أكد وزير التربية والتعليم البحريني ماجد بن علي النعيمي جاهزية الوزارة لتوفير التعلم عن بعد بصورة شاملة لجميع طلبة المدارس الحكومية البالغ عددهم 146,510 طالب وطالبة في 207 مدارس حكومية، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة لتعزيز مواجهة انتشار جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي صباح الأحد.

وشدد الوزير وفقا للوطن البحرينية على أن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها لضمان توفير الخدمة التعليمية المناسبة لجميع الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، عبر وسائل تعليم متنوعة وملائمة للظروف الحالية، بما فيها البوابة الإلكترونية التي يتم تعزيزها باستمرار بالمزيد من الدروس والأنشطة والإثراءات وحلقات النقاش، والتى بلغ عدد زياراتها حتى نهاية الفصل الدراسي الأول 37616827 زيارة، إلى جانب الاستمرار في الفصول الافتراضية الرقمية بجميع المراحل والصفوف الدراسية، لإتاحة إمكانية التواصل المباشر الحي والتفاعلي بين المعلمين وطلبتهم، ومواصلة الاستفادة من الحصص المتلفزة التي تبث عبر قناة البحرين الفضائية وفي 14 قناة يوتيوب للوزارة.

وبشأن عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية إلى مواقع عملها، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية للعودة الآمنة لهم، وفقًا للدليل الاسترشادي المفصل والشامل الذي أصدرته الوزارة، والذي يغطي القواعد الإرشادية لحماية الأفراد، وتدريب منتسبي المدارس على تطبيقه.
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