تكنولوجيا معالجة المياه .. دورة تدريبية بالفيوم

قامت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان تكنولوجيا معالجة المياه وذلك بمركز تدريب العزب

بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.





أكد اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ان خطة التدريب يتم تنفيذها فى مواعيدها المحددة والمخططة سلفا وذلك عن طريق التدريب عن بعد أون لاين وذلك تطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة المصرية وأقرتها الشركة القابضة وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .





من جانبه قال الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الادارة العامة للتدريب ان الدورة التدريبية تتم ضمن الخطة الاقليمية وتحت اشراف الشركة القابضة وبمشاركة العديد من الشركات التابعة لمدة خمسة ايام متواصلة وحاضر فيها الدكتور خالد عرفة مدير عام بقطاع المعامل وتم فى هذة الدورة التدريبية شرح وتوضيح التقنيات المختلفة لمعالجة المياه









قام المهنس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا ، بحملة ليلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة ومتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للغلق.

ويأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 محل تجاري بمدينة اطسا لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية ، بالاضافة الى ضبط عدد ٢٠ مواطن مخالف بعدم ارتداء كمامة وتم تحصيل الغرامة المقررة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحليه بدائرة المركز بتكثيف الحملات والجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا،

وناشد "رئيس مركز ومدينة اطسا " المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا .













