ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ينقص الوزن ويعزز صحة الجلد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟

السبت 06/فبراير/2021 - 04:01 م
فوائد الملح الاسود
فوائد الملح الاسود
Advertisements
نهى هجرس
الملح الأسود هو نوع من الملح الصخري، ويستخدم منذ وقت طويل، وذلك لفوائده الصحية المحتملة ورائحته الفريدة ونكهته التي تضفي نكهة مميزة على الأطباق.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد الملح الأسود على الصحة...

- قد يدير ضغط الدم 
الملح الأسود منخفض في الصوديوم مقارنة بملح المائدة التجاري ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وبسبب هذا الملح الأسود قد يكون بديلًا رائعًا لملح الطعام لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل استهلاكهم للصوديوم ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم  .

- قد يساعد في إنقاص الوزن 
أظهرت الدراسات الملحوظة أن زيادة تناول الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ومن ناحية أخرى ، يحتوي الملح الأسود على كميات قليلة من الصوديوم والتي قد تساعد في إدارة الوزن.

- قد يعزز صحة الجلد والشعر 
بما أن الملح الأسود يحتوي على كمية كبيرة من المعادن ، فقد يساعد في تحسين ملمس الجلد والشعر، تشير الأدلة القصصية إلى أن الملح الأسود قد يعزز نمو شعرك ويزيل السموم من جسمك لإزالة جميع السموم ، وبالتالي تحسين صحة الشعر والجلد ، على التوالي.








Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينقص الوزن ويعزز صحة الجلد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟

بـ ماكياج خوخي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ الجلد.. درة تتألق في أحدث ظهور لها برفقة كلبها