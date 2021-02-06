ينقص الوزن ويعزز صحة الجلد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الملح الأسود؟

- قد يدير ضغط الدم

- قد يساعد في إنقاص الوزن

أظهرت الدراسات الملحوظة أن زيادة تناول الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ومن ناحية أخرى ، يحتوي الملح الأسود على كميات قليلة من الصوديوم والتي قد تساعد في إدارة الوزن.





- قد يعزز صحة الجلد والشعر بما أن الملح الأسود يحتوي على كمية كبيرة من المعادن ، فقد يساعد في تحسين ملمس الجلد والشعر، تشير الأدلة القصصية إلى أن الملح الأسود قد يعزز نمو شعرك ويزيل السموم من جسمك لإزالة جميع السموم ، وبالتالي تحسين صحة الشعر والجلد ، على التوالي.

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