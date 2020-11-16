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مرأة

تعرف ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الملح تمامًا؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
الملح
الملح
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لمياء الياسين

على الرغم من أضرار الإفراط فى تناول الملح إلا أن  البعض يتجاهله تمامًا فيعد هذا ليس صحيحًا تمامًا  يعد الملح مادة إلكتروليتية مهمة تساعد أجسامنا على العمل بشكل طبيعي.

هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي تنصح بتجنب  الملح ووفقا لموقع  برايت سايد يجب عليك استشارة الأطباء أولًا.

1. قد تبدأ في اكتساب الوزن:

الملح المعالج باليود مهم لهرموناتك ، وإذا توقفت تمامًا عن تناول الملح ، ستصبح مصادر اليود محدودة. نتيجة لذلك ، قد تبدأ في زيادة الوزن ، ويكون وجهك منتفخًا ، وجفاف الجلد ، وتعاني من ضعف العضلات والتعب.

2. قد يؤثر على قلبك:


ثبت أن النظام الغذائي منخفض الصوديوم يقدم العديد من الفوائد ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للجميع ، خاصة إذا كان قلبك بصحة جيدة. 

نظرًا لوجود  دراسة أوضحت أنه عندما نأكل كمية أقل من الملح وأيضًا الكثير من الملح ، يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لحالة القلب التي نعاني منها بالفعل.

3. يمكن أن تزيد من مقاومة الأنسولين:

أظهرت الدراسات أنه عندما لا نحصل على كمية كافية من الصوديوم في نظامنا الغذائي ، فقد يؤثر ذلك على مقاومة الأنسولين لدينا. هذا يعني أن أجسامنا لن تستجيب جيدًا للأنسولين وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4. قد تعاني من أعراض الجفاف:

عندما تنخفض مستويات الصوديوم بشكل كبير في الدم ، قد تواجه أعراضًا مشابهة جدًا  للجفاف . لذلك ، قد يكون لديك فم جاف ، وتشعر بالدوار ، وتشعر بالعطش ، وتقل مرات الذهاب إلى الحمام.


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