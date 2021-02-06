علاج القشرة في الشتاء بوصفات طبيعية

تعد القشرة من أكثر المشكلات التى تواجه النساء والرجال خلال فصل الشتاء وتسبب تساقط الشعر وتشوه مظهره، ونعرض لكم 3 طرق مختلفة لعلاج القشرة وذلك وفقا لما جاء فى موقع " stylecraze "





زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة، يستخدم على نطاق واسع لعلاج الأمراض الجلدية المختلفة ، بما في ذلك قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني .

المكونات

امزج قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع 200 مل من زيت جوز الهند.

ضع مزيج الزيت هذا على فروة رأسك.

انتظر لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو مضاد للقشرة.

ملحوظة : قومي باختبار البقعة قبل وضع زيت شجرة الشاي حيث يمكن أن يسبب تهيج الجلد.





استخدم زيت الأوكالبتوس وزيت النعناع

زيوت الأوكالبتوس والنعناع المكسيكي هي زيوت أساسية ذات خصائص مضادة للفطريات، يمكن أن تكون إضافة هذه الزيوت في الشامبو المضاد للقشرة علاجًا فعالًا للقشرة بدون وصفة طبية .





طريقة العلاج

امزج قطرة واحدة من كل من زيت الأوكالبتوس والنعناع المكسيكي مع الشامبو المضاد للقشرة أو 100 مل من زيت جوز الهند.

دلكي هذا الزيت على فروة رأسك بلطف دون خدش.

استخدم شيكاكاي وأملا (عنب الثعلب الهندي) والكمون الأسود هي أعشاب أيورفيدا لها خصائص طبية، أظهرت دراسة أن خلط أجزاء متساوية من الشيكاكاي والأملا والكمون الأسود مع قليل من الكافور في زيت جوز الهند هو طريقة رائعة لعلاج قشرة الرأس .





طريقة علاج القشرة

اخلطي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق شيكاكاي ، ومسحوق أملا ، ومسحوق الكمون الأسود في وعاء.

أضف القليل من الكافور. انقل هذا الخليط إلى زجاجة بنية اللون.

أضف 200 مل من زيت جوز الهند ورج الزجاجة جيدًا.

ضعي الخليط على فروة رأسك في اليوم التالي.

انتظري لمدة 30 دقيقة واغسلي شعرك بشامبو مضاد للقشرة.

استخدم زيت جوز الهند والكركم

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات ، وله خصائص مضادة للفطريات، أظهرت دراسة أن مزجها ووضعها على فروة الرأس له نفس فعالية شامبو الكيتوكونازول بنسبة 2٪ لتقليل حكة فروة الرأس والتقشير وتساقط الشعر بسبب قشرة الرأس .





طريقة علاج القشرة

امزجي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم المخصص لمستحضرات التجميل مع 200 مل من زيت جوز الهند.

دلكي هذا الخليط على فروة رأسك لمدة 20 دقيقة، و اغسلي شعرك بالشامبو.





استخدم الليمون وزيت الزيتون

الليمون غني بفيتامين C والفلافونويد والزنك وحمض الستريك، هذه المواد الكيميائية النباتية فعالة ضد قشرة الرأس المزمنة، توصي إحدى الدراسات بخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون أو استخدام قشر الليمون مع مولتاني ميتي (أرض فولر) ومسحوق خشب الصندل كعلاج مضاد للقشرة .





طريقة علاج القشرة

اخلطي أجزاء متساوية من عصير الليمون وزيت الزيتون.

تدليك هذا الخليط على فروة رأسك.

انتظر لمدة 20 دقيقة واغسله بماء فاتر.

أو

امزج أجزاء متساوية من قشر الليمون ، تراب فولر ، ومسحوق خشب الصندل بالماء.

ضعي هذا الخليط كقناع للشعر.

دعها تكون شبه جافة، لا تحك فروة رأسك.

اغسلي شعرك جيدًا.





استخدم زيت الحلبة وزيت جوز الهند

تحتوي بذور الحلبة على البروتينات وحمض النيكوتين ، مما يساعد على تقليل قشرة الرأس بشكل طبيعي زيت جوز الهند له خصائص مضادة للالتهابات وهو وسيلة جيدة لتطبيق الحلبة على فروة الرأس.





طريقة علاج القشرة

امزج ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة مع 75 مل من زيت جوز الهند.

سخني هذا الخليط واتركيه يبرد حتى يبرد، صفي الزيت.

دلكي فروة رأسك بالزيت لمدة 20 دقيقة، لا تحك.