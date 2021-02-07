يتسبب في إتلافها .. طبيب يوضح خطأ شائعا نقوم به أثناء غسل الأسنان

يحتاج كل منا لزيارة طبيب الأسنان من حين لآخر لتنظيف الاسنان أو حتى لفحصها بشكل دوري ، و من أـبرز النصائح التي ينثح بها الاطباء المرضى و المعافين هي غسيل الاسنان بشكل دوري .





حسب ما ورد في " MEDIKFORUM"، فإن الأطباء أوضحوا أننا نستخدم فرشاة الأسنان بشكل خاطئ منذ زمن، فإن الدراسات الحديثة أكدت أن تنظيف الأسنان بشكل صحيح لا يجب أن تكون فيه الفرشاة جافة .





اعتدنا تبليل الفرشاة قبل وضع المعجون عليها منذ نعومة أظافرنا كما كنا نرى في إعلانات معجون الأسنان، إلا أن ذلك يعتبر خطأ شائعا بيننا قد يتسبب في إزالة طبقة مهمة من الأسنان بسبب تفاعل الماء مع المعجون .





يوضح الأطباء أنه يمكن وضع المعجون على الفرشاة الجافة و استخدامها على ذلك الحال لمدة 30 ثانية، ومن ثم إدخال عنصر الماء لتنظيف الاسنان و الاحتفاظ بالمواد المقوية للأسنان بدلا من تفاعلها مع الماء .