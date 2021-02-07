بدون مجهود.. طريقة إزالة المناكير بمعجون الأسنان

يصعب إزالة طلاء الأظافر وانسكابات الطلاء الأخرى من معظم الأسطح، لأنها تجف بسرعة وقد تنتشر بسرعة عن طريق الخطأ بالسجاد أو الخشب أو الأريكة أو أي سطح آخر، ولإزالة المانيكير بسهولة إليكي أسرع طريقة بدون ترك خدوش.





موقع timesofindia، كشف أن من الاستخدامات الهامة لمعجون الأسنان هو أنه فعال في إزالة المانكير من أظافرك أو من على الأسطح أيضا، وكل ما عليك فعله هو فرك القليل من معجون الأسنان على أظافرك أو السطح المتسخ بفرشاة أسنان قديمة، حيث يحتوي المعجون على أسيتات الإيثيل الموجودة أيضًا في مزيل التلميع.





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تعمل معاجين الأسنان البيضاء بشكل أفضل لأنها ترفع اللون وتزيله عن أظافرك أو الأسطح المتسخة، علاوة على ذلك غالبًا ما يكون لمعجون الأسنان المحتوي على صودا الخبز ، وهو محلول تنظيف طبيعي معروف ، أفضل النتائج .