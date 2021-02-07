السعودية تكشف عدد المعتمرين من الخارج بعد استئناف العمرة

قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن المملكة استقبلت حوالي 100 ألف معتمر من الخارج بعد استئناف العمرة.





جاء ذلك خلال ندوة تتحدث عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا افتتحها أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان آل سعود.





ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، أوضح بنتن، أن السعودية استضافت ما يقرب من 600 ألف معتمر تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميا وانتشار جائحة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن السعودية عملت على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ أعدتها وزارة الحج والعمرة بتنسيق وتكامل مع كافة الجهات المعنية فتميزت هذه الخطة بالدقة والاحترافية في التنفيذ ليصبح موسم حج العام الماضي محطًّا للأنظار حول العالم أجمع





من جهته قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن الجهود الاستباقية التي بذلتها المملكة في مكافحة جائحة كورونا؛ برهنت على أنها أصبحت نموذجًا يُقتفى به في إدارة الكوارث والأزمات، والتصدي للجوائح والأوبئة بكل كفاءة واقتدار واحترافية ومهنية".





وأضاف أن ما قامت به السعودية من اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية في الحرمين الشريفين تؤكد وتبين حرصها التام على سلامة المعتمرين والزائرين لإبقاء الحرمين الشريفين مثالية نموذجية خالية من الأمراض والأوبئة.