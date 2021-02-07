ضيف يحرج مفيدة شيحة على الهواء: هو أنت عندك مشكلة مع الرجالة؟





وتابع عصام شلتوت، ان ليس هناك قواعد ثابتة "او حاجة مضمونة" في اي علاقة سواء كانت زواج عن حب او صالونات، لافتا الي ان ليس كل الرجال "يخنون زواجتهم"، لانه من الممكن ان يرى في زوجته كل المميزات او متطلباته، معقبا: "اي ست هتتوقع ان جوزها مش هيبص لغيرها تبفى عبيطة".





واكد لكل فتاة مقبلة على علاقة زوجية او ارتباط ان لا ترفع من التوقعات او تتآمل كثيرا، لان مازالت لا تعرف الطرف الاخر الا بعد العشرة والمواقف.









وقال الكابتن عصام شلتوت، إن العلاقات الزوجية في مصر مختلفة جدا وذلك لاننا لا نلعب ادوارنا الحقيقية في الحياة فيرفع ذلك من "سقف" التوقعات وخاصة في فترة الخطوبة، ولذلك تحدث الصدمة بعد الزواج "وكل التوقعات بتوقع على صخرة"، وبعد ذلك تحدث الضغوط الاسرية، ولكن هذا ليس الشرط او السبب الوحيد في ان "الراجل يبص برة، او انه ميكتفيش بوحدة".