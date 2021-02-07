ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يتقدم على كروتوني بهدف إبراهيموفيتش في الشوط الأول

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
تقم فريق إيه سي ميلان على نظيره كروتوني بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان عن طريقة النجم السويدي إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، من عمر المباراة.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط:فرانك كيسي - ميتي - سالماكرز.

خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 47 نقطة، بينما يتواجد كرتوني في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميلان يتقدم على فيورنتينا بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

ميلان يفوز على فيورنتينا 2/ 0 ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء .. تشكيل ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

تحت أنظار ابراهيموفيتش.. ميلان يتقدم بهدفين على تورينو في الشوط الأول

الغيابات تضرب ميلان قبل مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود تشكيل ميلان أمام بولونيا

ترشيحاتنا

انهيار منزل في بولاق الدكرور .. ونقل المصابين للمستشفى

عاجل.. إغلاق دور السينما ومنع الحفلات وخفض طاقة المطاعم في أبو ظبي

يهدد نصف السكان.. السودان يكشف مخاوفه من عزم إثيوبيا ملء سد النهضة

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

بعد إصابته بكسر سابق في القدم .. فحوص جديدة تكشف وضع بايدن الصحي

مدرب المنتخب الأولمبي: الأهلي سيفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لـ مروان محسن

Advertisements

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

جاهزين؟.. رسالة قوية من الأهلي لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الغد

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات