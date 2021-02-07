الدوري الإيطالي.. ميلان يتقدم على كروتوني بهدف إبراهيموفيتش في الشوط الأول





جاء هدف ميلان عن طريقة النجم السويدي إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، من عمر المباراة.





وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط:فرانك كيسي - ميتي - سالماكرز.

خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 47 نقطة، بينما يتواجد كرتوني في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.

تقم فريق إيه سي ميلان على نظيره كروتوني بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.