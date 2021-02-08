اقتصاد الإمارات.. الشارقة تطلع المستثمرين الألمان على فرص الأعمال ذات النمو السريع في القطاعات الناشئة

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ التابع لـ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ مؤخرًا ندوة افتراضية بعنوان "الفرص الاستثمارية للشركات الألمانية في الشارقة" ضمت مسؤولين حكوميين إماراتيين ودبلوماسيين ورجال أعمال ومستثمرين ألمان، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.





وتناولت الندوة مزايا الاستثمار في الشارقة وقدرتها على توفير منصة لتنمية الأعمال وتوسع الشركات الألمانية في مختلف القطاعات كما سلطت الضوء على فرص الأعمال ذات النمو السريع في القطاعات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية والمالية والأمن الإلكتروني والخدمات اللوجستية والتعليم والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات.













شارك في الندوة كلٌّ من سعادة حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسعادة هولجر مانيكه القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية بدبي وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ وسعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وسعادة الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعمار علول المدير المنتدب لشركة "شوكو الشرق الأوسط لأنظمة النوافذ والواجهات" و أدار الندوة أوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.





وقالت سعادة حفصة عبدالله محمد شريف العلماء ان دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا ترتبطان بعلاقات وثيقة في كافة المجالات خاصة في الاقتصاد فدولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لألمانيا في العالم العربي ويمتلك الجانبان رؤى متقاربة حول الأعمال التجارية حيث وقعّت شركة /مبادلة/ للاستثمار مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة /سيمنس للطاقة/ لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أبوظبي إذ تركز الدولتان على مجالات الابتكار والمناخ والاستدامة.





وأضافت تتميز إمارة الشارقة بموقع استراتيجي يطل على الخليج العربي وخليج عمان وتتمتع باقتصاد قوي وبتعدد مناطقها الحرة وخدماتها اللوجستية ومبادراتها السياحية والترفيهية ويسعدنا في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الألمانية برلين أن نقدم كل الدعم لرجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في الشارقة ومساعدتهم نساعدهم على التواصل مع نظرائهم الإماراتيين لتسهيل عقد الشراكات المناسبة معهم.





من جانبه قال سعادة هولجر مانيكه لا تقتصر علاقاتنا مع الشارقة على الجانب الثقافي وحسب ومنها أكاديمية علم المتاحف /سوا/ وهي مبادرة مشتركة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومتاحف برلين الوطنية ومؤسسة التراث البروسي ومعهد جوته منطقة الخليج وجامعة العلوم التطبيقية في برلين وإنما هناك العديد من مجالات التعاون حيث وقعت جامعة الشارقة اتفاقية لتمديد التعاون المشترك مع جامعة لوبيك الألمانية في مجال العلوم الطبية ويسعدنا أن نعزز التعاون في مجال الرعاية الصحية والخدمات وغيرها من المجالات التي توفر فرصًا استثمارية مجزية .





وأكّد سعادة مروان بن جاسم السركال أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا عربيًا حيث وصل حجم تجارة إلى 44.7 مليار درهم في يونيو 2020 إضافة إلى أن الدولة تستضيف أكثر من 900 شركة ألمانية متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تعمل 346 شركة منها في إمارة الشارقة.





وأضاف السركال تحرص إمارة الشارقة على استشراف المستقبل من خلال تكثيف جهودها في مرحلة ما بعد كورونا لتعزيز الاستثمار في المجالات المبتكرة مثل قطاع الصحة والتكنولوجيا الزراعية وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة وحلول المدن الذكية وقطاع البناء المستدام ويرتبط اقتصاد إمارة الشارقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لهذا نحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم والوسائط الرقمية.





وأوضح السركال أن عروض المناطق الحرة المتنوعة في الشارقة شهدت ازديادًا خلال العقد الماضي ما سهل على المستثمرين في جميع القطاعات إطلاق شركاتهم وأعمالهم في الإمارة.. مؤكدًا على موقعها الاستراتيجي ودورها كبوابة إقليمية لأكثر من مليار مستهلك في الأسواق الناشئة الأفريقية والآسيوية.. مشيرًا إلى أن المناطق الحرة المتخصصة مثل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تعد موردًا حيويًا لشركات التكنولوجيا الألمانية وتمكنها من تعزيز منتجاتها والتوسع بأعمالها إلى واحد من أكثر الأسواق مرونة في المنطقة.





وحول إنجازات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، قال سعادة حسين المحمودي شهد المجمع منذ تأسيسه العديد من الخطوات النوعية كان أبرزها افتتاح مقرنا الجديد الذي يحتضن اليوم أكثر من 100 شركة ويضمّ واحدًا من أكبر مراكز الابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية في العالم ونعمل حاليًا على مشروع مبتكر تتجاوز قيمته 300 مليون درهم لإنشاء مجموعة من القطارات الهوائية المعلقة وسيتم قريبًا طرح تلك القطارات في الأسواق الدولية.





وأضاف : لقد تمكنا من خلال مركز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الذي يحتضنه المجمع من إنشاء واحدة من أكبر الشركات المتخصصة بالتصنيع المضاف بالإضافة إلى أن معرض الطباعة الثلاثية الأبعاد الذي ينظمه المجمع والذي يعد واحدًا من أكبر المعارض المتخصصة بهذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات الطباعة المعدنية والبلاستيكية والخرسانية كما يحتوي المجمع على واحد من أكبر مراكز البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية إلى جانب شركة "آيه آي دايركشنز" الألمانية الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الصناعي وتقنياته ووقع المجمع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار.





وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية تلعب التكنولوجيا الذكية دورًا محوريًا في تحسين مستقبل الرعاية الصحية كما يوفر هذا القطاع المتطور فرصًا واعدةً للمستثمرين والمبتكرين وتماشيًا مع هذا التوجه تدعو مدينة الشارقة للرعاية الصحية مختلف مراكز البحوث والتطوير والمختبرات والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل لتأسيس مقرات وفروع لها في المدينة والاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها بما في ذلك الملكية الكاملة بنسبة 100 بالمائة والإعفاء من الضرائب وإنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن من خلال نظام النافذة الواحدة وإمكانية ترحيل رؤوس الأموال والأرباح.





من جهته أشار محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ إلى نمو قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة العام الماضي مسجلًا 24 مشروعًا جديدًا بقيمة 808.6 مليون درهم، وفرت 1117 فرصة عمل جديدة.. مؤكدًا أن حزم محفزات حكومة الشارقة بقيمة مليار درهم والمخصصة لدعم الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين وتخفيف تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد لعبت دورًا رئيسًا في توفير بيئة إيجابية للأعمال بالإمارة.. موضحًا أن مكتب /استثمر في الشارقة/ ساعد المستثمرين على الوصول إلى تلك الحزم والاستفادة منها.





وأضاف المشرخ : تتمتع الشارقة بمزايا تنافسية كبيرة حيث توفر ست مناطق حرة متخصصة تلبي احتياجات كافة المستثمرين في مختلف القطاعات على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ تحتضن الإمارة 346 شركة ألمانية منها شركة الطيران الوطنية الألمانية /لوفتهانزا/ ومجموعة فالينبورن للنقل ويحرص مكتب /استثمر في الشارقة/ على تحقيق مصلحة جميع المستثمرين، وربطهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية لتسهيل استثماراتهم في مجموعة كبيرة من القطاعات.





بدوره قال عبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا نحو 14 مليار دولار في عام 2018 ما يدل على عمق العلاقات التي تجمع البلدين ونحرص في غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تسهيل التواصل بين الشركات في الدولتين من خلال الندوات والجلسات الافتراضية وزيارات الوفود.





واشاد عمار علول المدير المنتدب لشركة "شوكو الشرق الأوسط لأنظمة النوافذ والواجهات" ببيئة الأعمال والمزايا الاستثمارية الفريدة التي تقدمها الإمارة بالإضافة إلى كفاءة الخدمات الحكومية والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتوفر أصحاب المواهب واليد العاملة المتخصصة الأمر الذي جعلهم يتخذون من دولة الإمارات وبشكل خاص الشارقة مقرًا لأعمالنا.







