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صندوق تطوير العشوائيات يكشف عن رسائل السيسي أثناء زيارته الميدانية لعزبة الهجانة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:01 م
زيارة الرئيس الميدانية
زيارة الرئيس الميدانية
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إبراهيم القادري
قال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الميدانية للمناطق العشوائية وخصوصا منطقة عزبة الهجانة اليوم تعطي رسائل قوية للمواطنين وللحكومة والعاملين على تطوير ملف العشوائيات.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ، إن الرئيس السيسي عندما يتحدث عن اي مشروع يتم تنفيذه في اليوم التالي، مؤكدا ان يتم العمل على اختصار الزمن لبناء المشاريع وتطوير المناطق التي كلف بها الرئيس السيسي.

واوضح صديق ، إن الرئيس السيسي أكد أنه يجب ألا يمر يوم دون أن يتم استغلاله الاستغلال الامثل في تنفيذ الملفات التي تم تكليف الحكومة بتنفيذها.
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