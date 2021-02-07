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نائب بالشيوخ: تطوير العشوائيات يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحياة الآدمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:19 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف تطوير العشوائيات من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تطوير العشوائيات يأتي في إطار كرامة الإنسان وبناءه .

ولفت النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحال وصل بقاطني المناطق العشوائية إلى التعود على الوضع غير الآدمي القائم.

وأضاف أنه عندما يعيش المواطن عيشة كريمة، يتحول لمواطن منتج، ولن يكون سببًا في وقوع حوادث وخلافات ومشاكل، ومن ثم تستفيد منه الدولة.
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