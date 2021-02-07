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عوض تاج الدين: بعض المصابين يفقدون حاسة الشم والتذوق لعدة شهور بسبب كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه بجوز علميا الجمع بين لقاحين مختلفين لعلاج نفس المرض.

جاء ذلك تعليقا خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، تعليقا على التى تجريها أكسفورد لدمج لقاح أسترازينيكا مع فايزر، 
واضاف أن الهدف فى النهاية هو تكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

وقال مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن من 10% ل 15% اللذين يصابون بفيروس كورونا يفقدون حالة الشم والتذوق.

وتابع عوض تاج الدين أن حالة الشم والتذوق تعود تدريجيا خلال ايام بعد الشفاء من فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود حالات بسيطة للغاية، قد تعود حالة الشم والتذوق لها بعد شهور.
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