مصر للطيران توقع بروتوكولا لرعاية بطل مستر أولمبيا «بيج رامي».. صور

وقعت شركة "مصر للطيران"، بروتوكول رعاية للاعب الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، بحضور الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للطيران" للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الشركة.





وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.





كان ذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.





وفي هذا الصدد، صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة سباقة في رعاية الشباب المصري الواعد والمنتخبات المصرية وأصحاب الإنجازات في مختلف المجـالات وتقديم أفضل وسائل الرعاية والإهتمام للأبطال.





ومن جانبه أضاف الطيار عمرو ابو العينين رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلال فاعليات التوقيع أن شركة مصر للطيران تلعب دورًا خاصًا بصفتها ناقل وطني لتشجيع الرموز الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع علم مصر عاليًا، وأكد أبوالعينين أن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والاصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به.





ومن جانبه صرح البطل العالمي بيج رامي بأن "مصر للطيران من كبري الكيانات في المجتمع المصري والانتماء اليها يُعد شرف كبير لكل المصريين كونها من افضل شركات الطيران على مستوى العالم."