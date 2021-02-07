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تطور جديد حول السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:15 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
عرضت قناة "الغد"، تقريرًا مصورًا عن دراسة جديدة تكشف السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا في العالم، موضحة أن هناك كشفا جديدا من الممكن أن يلعب دورا في معرفة أصل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف التقرير، أن الدراسة التي نشرتها جامعة كمبردج بإنجلترا، أوضحت أن التغير المناخي العالمي كان سببا فى انتشار الفيروس، كاشفةً عن أن ظهور الخفافيش التي يعتقد أنها سبب تفشي العدوى استفادت من التغييرات المناخية لتصبح وسيطا وناقلا للفيروس من الحيوانات إلى البشر.

وتوصل فريق من علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة إلى معرفة سبب تفشي فيروس "كورونا" في الصين الذي كان وراءه الخفافيش التي نقلت الفيروس.

وحسب نتائج بحث الفريق العلمي، فإن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدى إلى زيادة حادة في تنوع الخفافيش، والتي وصفت بأنها سبب تفشي هذا الفيروس.

وأوضح التقرير، أن الدراسة رأت أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، تسبب في زيادة أنواع الخفافيش ووصولها لـ40 نوعا أبرزها فى مدينة ووهان وذلك منذ مطلع القرن العشرين.

واستعرض التقرير، أنه في إطار البحث والتعرف على سر نشأة الفيروس، قام فريق من منظمة الصحة العالمية، بزيارة مدينة ووهان، والتأكيد أن الصين منحتهم الأصول للتعرف والوصول إلى حقيقة الوصول لموقع الحالة صفر من الفيروس، والتأكيد أن الوصول إلى ووهان جاء بعد أمد كبير من المفاوضات وضغط دولي كبير في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

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