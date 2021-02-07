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سيارات

فورد تكشف عن الجيل الجديد من رابتر 2021 .. مواصفات

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:00 م
فورد
فورد
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أماني نوار
كشفت شركة فورد للسيارات رسميا عن موديل F -150 رابتر 2021 الجيل الجديد، ولكن بإمكانات أفضل للقيادة على الطرق الوعرة ، وتقنيات أحدث .


وحافظت F -150 رابتر على مكانتها كأنجح سيارة بيك أب عالية الأداء في العالم، وتفوقت  فورد في مبيعاتها في الاعوام الأربعة الماضية على مبيعات موديلات بورشة. 


وتستمد السيارة بمحرك إيكوبوست 6 سلندر 3.5 لتر تيربو مزدوج متصل بناقل اوتوماتيكي 10 سرعات ، ولكن بأرقام أداء لا  تختلف كثيرا عن الجيل السابق .


وستحصل رابتر 2021 على إطارات 35 أو 37 بوصة لأول مرة في تاريخ فورد ، وتعد أكبر إطارات تم وضعها في بيك أب ، وتم تدعيم الإطار الفولاذي عالي القوة للبيك أب.
 

ومن أهم التعديلات في الجيل الجديد لفورد هي نسخة R الأكثرة قوة لمنافسة رام TRX1500، بمحرك V8 سووبر تشارجر المشترك مع موديل موستنج شيلبي بقوة 760 حصانا.


يذكر أن فورد تنوي تصنيع سيارة موستنج لأول مرة في الصين، لجذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.

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