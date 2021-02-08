عطل مفاجئ.. "مياه بني سويف" توقف محطة أشمنت 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع مياه الشرب عن القرى الآتية: (اشمنت، نجع العرب ، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، جميع عزب غرب الميمون).





كما أعلنت الشركة عن ضعف المياه بالمناطق الآتية:( مدينة ناصر ، الشناوية، مدينة الوسطى، الميمون ، كوم ادريجا ) الاثنين من من الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين ، وحتى الساعة 12 من ظهر غدٍ الثلاثاء نظرا لتوقف محطة مياه اشمنت، لإصلاح عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي للمحطة.





وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه تلك الفترة ، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها برجاء الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.



