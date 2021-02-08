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مرأة

علاج عرق النسا نهائيا بدون جراحة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
علاج عرق النسا نهائيا والذي يعد الأكثر شيوعًا لدى النساء، ويسبب الشعور بالتنميل في أعلى الفخذين، والإحساس بالوخز في القدمين، والضعف في عضلات الفخذ والساق والقدم. 

قبل علاج عرق النساء نهائيا يجب معرفة ما هو عرق النسا وهو مصطلح يصف أعراض الألم المنتشر على طول العصب الوركي و يمتد إلى أسفل إحدى رجليك أو كلتيهما. 

إذا لم يتم علاج عرق النسا بشكل صحيح ، فقد يتحول في النهاية إلى عرق النسا المزمن، في حالة تلف العصب الوركي، فقد يؤدي ذلك إلى تنميل وضعف في الركبتين أو الساقين. 

علاج عرق النسا نهائيا ومعرفة العلامات والأعراض

-آلام أسفل الظهر وألم خفيف مستمر.
-ضعف في عضلات الفخذ والساق والقدم.
- صعوبة في تحريك الساق أو القدم.
-خدر في أعلى الفخذين.
-شعور غير طبيعي على الجلد.
-عدم الراحة في أسفل الظهر الذي يأتي ويذهب.
-إحساس بوخز في القدمين وأصابع القدمين.
علاج عرق النسا فى الرجل اليمنى

سواء لعلاج عرق النسا فى الرجل اليمنى أو اليسرى يجب معرفة أنه يمكن أن يسبب تشنج العضلات أيضًا ألم عرق النسا ويحدث هذا عادةً عندما يضغط النتوء العظمي في العمود الفقري على العصب ويمكن أن يحدث عرق النسا لأسباب مختلفة مثل مرض القرص التنكسي ، تضيق العمود الفقري ، انزلاق غضروفي ، وانزلاق الفقار النخاعي.

روشتة لعلاج عرق النسا ومتى تزور الطبيب؟

في معظم الحالات ، يختفي عرق النسا من تلقاء نفسه في غضون أسابيع قليلة. إذا كانت علامات أو أعراض عرق النسا مثل آلام أسفل الظهر ، وضعف عضلات ساقك ، قد يمتد الألم إلى القدم أو أصابع القدم ، واستمر التنميل في أعلى الفخذين لأكثر من أسبوعين دون تحسن وجعل مهامك الروتينية صعبة ، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب أو ممارس طبي للفحص.

علاج عرق النسا بالجنزبيل

يمكنك الشعور بألم خفيف وخدر ، أو إحساس حاد وحرقان ومؤلِم للغاية يؤثر على جانب واحد من الجسم. يمكن أن يتطلب الألم وعدم الراحة من الناس البقاء في الفراش ، وغالبًا ما يتناول معظمهم الإيبوبروفين أو بعض الأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم .

يمكن أن تساعد بعض المشروبات العشبية مثل الجنزبيل فى تخفيف الألم فهو مضاد التهاب قوى يقلل من الم عرق النسا  لكن فى المقابل يجب  استشارة طبيبك أو أخصائي الأعشاب المتخصص ، لأن بعض الأعشاب قد تتداخل مع الأدوية التي قد تتناولها.

علاج عرق النسا نهائيا بالنوم

 أخيرًا وليس آخرًا ، حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم. عند القيام بذلك ، سيعطي ذلك أعصابك وجسمك وقتًا للاسترخاء والشفاء والتوازن. يساعد النوم الإضافي والراحة على إعادة بناء أعصابك وتقويتها.

على الرغم من عدم تأكيد هذه العلاجات التكميلية والبديلة بالأدلة العلمية ، فقد شهد العديد من الأشخاص تحسينات كبيرة وتمكنوا من التحكم في الألم والتشنجات والخدر والتشنجات.

إذا استمرت الأعراض والألم لفترة أطول من بضعة أسابيع ، فتأكد من استشارة الطبيب ، حيث توجد احتمالية أن يكون لديك خلع في الفقرات ، أو حالة أخرى تسبب ضغطًا أو قرصًا للأعصاب. إذا لزم الأمر ، الجراحة دائمًا خيار.

المراجع ..
coastpt.com

thorpechiropractic

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