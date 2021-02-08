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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، حتى نهاية الأسبوع الجاري، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا، على أن يكون هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة بنفس معدل الزيادة في الدرجات اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، ليعود الطقس شديد البرودة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الاستقرار الذي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، لا يوجد بها أي ظواهر جوية مؤثرة سوى الشبورة المائية صباحا على الطرق، حيث تكون غدا الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسحطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


ويكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، معتدل وتأثير الشبورة المائية أيضا يكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسحطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مع نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الجمعة المقبلة.

وتعاود درجات الحرارة في الانخفاض مجددًا يوم السبت المقبل، بحوالي 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح يكون على مناطق من جنوب سيناء.

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