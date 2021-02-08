نائب وزير الصحة: الفقر والبطالة والأمية أبرز سلبيات الزيادة السكانية









قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر ، لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم ، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الفرد من المياه والأرض الزراعية ، وكذلك الإزدحام المنزلي وتأثيره على الصحة العامة والنفسية والحالة التعليمية والتحصيل الدراسي.





جاء ذلك خلال مشاركته في إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة سوهاج ، الذي ترأسه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الإثنين ، بحضور أعضاء المجلس من قيادات المحافظة وقيادات المجلس القومي للسكان.





وقد شهد الإجتماع إطلاق حملة إعلامية تحت شعار " حلوة الذرية ..بس مسئولية "وذلك بهدف رفع درجة الوعي لدى المواطن في محافظة سوهاج بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة ، لا سيما وأن محافظة سوهاج تعد من أكثر المحافظات التي يرتفع بها معدل الإنجاب الكلي والفقر أيضا.









وأضاف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، أنه كلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة ، مشيرًا إلى بعض الدراسات التي تقول بأن الأسرة التي يبلغ عدد أعضائها سبعة أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 100% ، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 94.3% ، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 90.8% ، والأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فإن نسبة إصابتها بالفقر 76.7% ، كما أثبتت الدراسات أنه كلما زاد أعداد الأطفال داخل الأسرة ، زادت نسبة التشاحن والعدوانية والإضطرابات النفسية بينهم.





في المقابل أثبتت الدراسات أنه كلما انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة انخفض نسبة الإصابة بالفقر ، وانعدم التشاحن والعنف والإضطرابات النفسية بين الأبناء ، ويزيد الترابط الأسري بينهم أيضًا ، ويقل التزاحم وتنخفض فرص إنتشار الأمراض المعدية ، وتزيد فرص استقلالية الطفل وفرص الإبداع ، وينخرط بعد تخرجه في سوق العمل بمؤهلات تنافسية وسن مناسبة تنعدم فيها عمالة الأطفال ،كما يساهم انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة في تعظيم مدخرات الأسرة ومصادر الدخل.





وأشار إلى أن الأسرة صغيرة العدد لها فوائد كثيرة من بينها إنخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية ، وتنعدم فيها فرص التسرب من التعليم ، ويزيد إهتمام الأم بالطفل نفسيًا ويتوفر لديها وقت أكثر للرعاية والتربية الصحية لكل طفل ، وتقل بها معدلات الطلاق.



