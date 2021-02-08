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توك شو

قبل مباراة بايرن ميونخ .. أحمد موسى: مش قادر أتكلم ولا أقف على رجلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الكابتن ضياء السيد، إن النادي الأهلي لابد أن يكون شجاعا أمام بطل العالم بايرين ميونخ؛ موضحا أن مدرب النادي الأهلي سيلعب على الهجمات المرتدة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج، "  على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن كهرباء سوف يكون العامل الفعال في مباراة اليوم؛ مرددا: " إن شاء الله نلعب ماتش كويس ويكون مشرف لجماهير النادي الأهلي.

ورد عليه موسى: " أنا مش قادر أتكلم ولا قادر أقف على رجلي .. وبقول يا رب معجزة ونتغلب 1 أو 2 مش مشكلة".


وظهر الإعلامي أحمد موسى على الهواء مرتديا ترينج رياضي وتيشرات النادي النادي الأهلي.


وقال موسى؛ خلال حلقة اليوم من برنامج، "  على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"،: " مباراة النادي الأهلي تاريخية، وتشكيل الفريق مفاجأة، الأهلي يمثل مصر أمام العالم"، مشيرا إلى أن المدير الفني اختار تشكيل قوي لملاقاة بايرن موينخ.


وأضاف موسى: " بايرين ميونخ فريق قوي ورهيب، ولكن إن شاء الله سيكون التوفيق للنادي الأهلي"، منوها أن الإعلام العالمي يتحدث عن النادي الأهلي ممثل مصر والقارة الأفريقية.


وتابع موسى، : "كل حاجة في كرة القدم واردة .. الأهلي نازل الملعب عشان يفوز ويحقق التاريخ". 
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