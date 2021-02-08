وزير التنمية المحلية: تشكيل لجنة لزيادة القيمة الإيجارية والتفاوض مع المستأجرين

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ان هناك رؤية مستقبلية للوزارة تعمل على تطوير جميع الاسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم و تحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات .





وقال شعراوي أمام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن رؤية الوزارة تتمثل في إعداد مخطط تفصيلى لتلك الأسواق يتضمن ( لاند اسكيب ) مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وذلك بهدف الحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وتحرك المواطنين واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص ، مشيرًا الى توفير الخدمات الامنية المناسبة بالاسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق.





وأوضح اللواء محمود شعراوى انه سيتم إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الاجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الايجارية وتقنين أوضاع الانشطة المستحدثة لضمان حوكمة الاجراءات وتعدد المعايير واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الاسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.





وفيما يخص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن .. أشار وزير التنمية المحلية إلى انه تم تشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المختلفة ( وزارة التنمية المحلية – هيئة الاوقاف المصرية – وزارة الزراعة – وزارة الموارد المائية والرى – الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التموين والتجارة الداخلية ) لادارة ملف تطوير الاسواق بالكامل وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية فى هذا الشأن حيث تم حصر جميع الاسواق الرسمية والعشوائية ، وجميع الاراضى الفضاء بمحيط الاسواق المخطط استخدامها لاقامة اسواق حضارية عليها.





وقال اللواء شعراوى أن عدد الاسواق الرسمية بلغ (311) ، تم تطوير عدد (54) ، وجارى تطوير عدد (239) ومتبقى عدد (18) سوق رسمى ، كما بلغ عدد الاسواق العشوائية (1792) ، تم تطوير عدد (95) ، وجارى تطوير عدد (282) ، ومتبقى عدد (1415) سوق عشوائى مشيرًا الى ان اجمالى عدد قطع الاراضى الفضاء المرشحة لاقامة اسواق رسمية عليها بلغ (952) منها ولاية المحافظات عدد (753) قطعة ، ولاية الجهات لاخرى عدد (199) قطعة.





وأكد اللواء محمود شعراوى انه تم ايضًا التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح ، وبقيمة اجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع اضافة مصاريف الادارة والصيانة والامن .

واضاف وزير التنمية المحلية انه تم التنسيق مع محافظة القاهرة ، وهيئة الاوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث اسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لهذه الاسواق – اسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات.