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أخبار العالم

البيت الأبيض: إدارة بايدن تخطط لاتخاذ إجراءات ضد جيش ميانمار

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:31 م
جين ساكي المتحدثة
جين ساكي المتحدثة باسم البيت الابيض
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على صالح
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس اتخاذ إجراءات محتملة ضد جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب في ذلك البلد.

وقالت بساكي للصحفيين: "فيما يتعلق بالإجراءات التي نتخذها، هناك اعتبارات جارية أو عمليات سياسية جارية في فريق الأمن القومي لدينا أثناء حديثنا".


وقالت بساكي أيضًا إن إدارة بايدن قلقة بشأن غياب الصين عن المحادثة بشأن الوضع في ميانمار.

ويوم الاثنين الماضي، أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام بعد اتهام حزب مستشارة الدولة أونج سان سو كي بتزوير الانتخابات. 

وحظر الجيش وسائل التواصل الاجتماعي وأغلق الإنترنت في جميع أنحاء البلاد من بين إجراءات أخرى.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين، الخميس الماضي، إن إدارة بايدن قد تفرض عقوبات مستهدفة على جيش ميانمار والكيانات التي يسيطرون عليها.
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