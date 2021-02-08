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وضع حد أدنى للأجرة.. جاب الله: علينا التحرك وإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 م
الايجار القديم
الايجار القديم
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هاني حسين
قال وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن مشكلة الإيجار القديم  في مصر كبيرة وتستمر لسنوات كثيرة.

وأضاف  وليد جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  تقدمت بمقترح لمجلس النواب في لجنة المقترحات والشكاوى لمحاولة لتقديم حلول جزئية لمشكلة الايجار القديم ".

وتابع وليد جاب الله:"  هناك بعض الحالات التي يمكن إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر دون الاضرار بالمستأجر ومنها حالات امتلاك المستأجر لشقة من مشروعات الإسكان الجديدة".

واكمل وليد جاب الله:"  من الحلول المقترحة هو وضع حد ادنى للاجرة  ولا تكون الأجرة أقل من قيمة الخدمات والمرافق، وعلينا التحرك واعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر".
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