وضع حد أدنى للأجرة.. جاب الله: علينا التحرك وإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر

قال وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن مشكلة الإيجار القديم في مصر كبيرة وتستمر لسنوات كثيرة.





وأضاف وليد جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تقدمت بمقترح لمجلس النواب في لجنة المقترحات والشكاوى لمحاولة لتقديم حلول جزئية لمشكلة الايجار القديم ".





وتابع وليد جاب الله:" هناك بعض الحالات التي يمكن إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر دون الاضرار بالمستأجر ومنها حالات امتلاك المستأجر لشقة من مشروعات الإسكان الجديدة".



