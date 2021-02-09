بيج رامي: قبل الاحتراف كانوا بيقولوا عليا مجنون في الغربة.. فيديو

قال ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إنه سافر دولة الكويت وبدأ العمل في نادي رياضي، مضيفا:" كان لدي قرار بالبدء في احتراف بطولة كمال الأجسام وكان عمري آنذاك 26 عاما".





وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أول بطولة لي قبل الاحتراف كانت في نوفمبر 2010 وكتبت أنني سأكون بطل مستر اولمبيا والشباب المتواجدين معي في الغرفة كانوا بيقولوا عليا مجنون ".





واكمل بيج رامي:" فزت بالمركز الاول في اول بطولة لي ولم احصل على عائد مادي، وقررت الاحتراف للحصول على أموال، ولعبت بطولة في قطر وحصلت على 110 آلاف جنيه".





واستطرد بيج رامي:" كان معي 14 شابا في الغرفة أثناء تواجدي في الكويت، وكنا بنلم ثمن السكن، والغربة كانت صعبة جدا".



