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توك شو

بيج رامي: قبل الاحتراف كانوا بيقولوا عليا مجنون في الغربة.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:30 ص
بيج رامي
بيج رامي
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هاني حسين
قال ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إنه سافر دولة الكويت وبدأ العمل في نادي رياضي، مضيفا:"  كان لدي قرار بالبدء في احتراف بطولة كمال الأجسام  وكان عمري آنذاك 26 عاما".

وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  أول بطولة لي قبل الاحتراف كانت في نوفمبر 2010 وكتبت أنني سأكون بطل مستر اولمبيا والشباب المتواجدين معي في الغرفة كانوا بيقولوا عليا مجنون ".

واكمل بيج رامي:"  فزت بالمركز الاول في اول بطولة لي ولم احصل على عائد مادي، وقررت الاحتراف  للحصول على أموال، ولعبت بطولة في قطر وحصلت على 110 آلاف جنيه".

واستطرد بيج رامي:"  كان معي 14 شابا في الغرفة أثناء تواجدي في الكويت، وكنا بنلم ثمن السكن، والغربة كانت صعبة جدا".

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