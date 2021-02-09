كارثة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض

استخدمي جزءًا واحدًا من الشامبو وأربعة أجزاء من الماء.



دعي أدواتك تنقع لبضع دقائق.



اشطفيها بالماء البارد النظيف وستكون نظيفة كالجديدة.



صابون أطباق مرطب وشامبو وغسول الوجه من الخيارات الشائعة أيضًا.

التطهير

تجنبي بلل المقبض.





تجفيف

جففي الفرشاة بتعليقها على حافة المنضدة أو يمكنك أيضًا عصر الرطوبة على منشفة جافة.







أعيدي تشكيل رأس الفرشاة عن طريق تشكيل الشعيرات برفق من الأسفل إلى الطرف.











لا تتركيها تجف على منشفة فحسب، ستصبح متعفنة بسهولة.







تأتي معظم مستحضرات التجميل مع جدول زمني لانتهاء الصلاحية يتراوح من ستة إلى 24 شهرًا.











من الأفضل استخدام أدوات مكياجك لمدة عام وليس أكثر.











من الحكمة الاستثمار في أدوات الميزانية والأدوات متعددة الأغراض التي يمكنها أداء العديد من الوظائف في نفس الوقت.







