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مرأة

حولى المكياج لسواريه فى أقل الخطوات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:13 ص
مكياج سوارية
مكياج سوارية
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أسماء عبد الحفيظ

جمال العيون من أبرز وأهم الأشياء عند عمل المكياج السواريه، حيث تبرز العينان جمال ورقة وأناقة الفتاة،  لذا اعتمدت خبيرة التجميل منى إسماعيل في تحويل المكياج النهاري إلى سواريه على الجليتر الغني فوق العيون مع بعض الإضافات الأخرى.


طريقة تحويل المكياج النهاري إلى مكياج سواريه:-

-تأكدي من وضع الفاونديشن والبلاشر على بشرتك قبل القيام بأي من الخطوات التالية

-استعملي مثبت لآيشادو جليتر فوق العيون

-اختاري لون آيشادو العيون الذي يتناسب مع ملابسك وضعيه فوق عينيكِ بعد وضع المثبت

-ضعي من نفس لون الآيشادو عند كسرة الجفن العلوي للعين

-استبدلي ملمع الشفاه اللامع بآخر ماط من نفس درجة الآيشادو

-استعملي الآيلاينر السائل وضعيه من آخر خط الرموش

-إذا لم يتوفر أمامك كونتور، استبدليه بلون بلاشر غامق

-ولا تنسي وضع الهايلايتر، ولكن استعملي مثبت المكياج على الفرشاة قبل وضعه واستعماله

-تركيب الرموش أهم خطوة للحصول على مكياج سواريه بأفضل صورة، فلا تنسي وضعها

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